Во Франции начало восстанавливаться движение поездов после серии поджогов

Министр-делегат по вопросам транспорта Патрис Вергриет заявил, что движение скоростных поездов во Франции, прерванное после серии поджогов на электросетях, восстанавливается.

«Движение постепенно восстанавливается, и я хочу поблагодарить работников ремонтных бригад, которые ведут работу с раннего утра», — приводит слова Вергриета TF1.

По словам министра, на атлантическом направлении во второй половине дня возобновится движение порядка трети поездов.

Газета Le Figaro сообщает, что правоохранительные органы приступили к поиску преступников.

26 июля стало известно, что железнодорожная инфраструктура столицы Франции подверглась массивной атаке в преддверии церемонии открытия Олимпийских игр.