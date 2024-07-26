Во Франции сообщили о массивной атаке на железнодорожную инфраструктуру Парижа в день открытия Олимпиады

Железнодорожная инфраструктура столицы Франции подверглась массивной атаке в преддверии церемонии открытия Олимпийских игр.

Ранее стало известно, что в Париже нарушено движение скоростных поездов. Из-за отмены и переноса рейсов многие пассажиры не могут покинуть вокзал в районе Монпарнас.

По информации SNCF, на путях возле коммуны Куртален, по направлению в Эр и Луар, произошел пожар. Местные пожарные бригады выехали на объект и в настоящее время принимают все необходимые меры по устранению возгорания.

Также отмечается, что серьезные задержки поездов ожидаются на вокзалах Ле-Мана и Тура.

Церемония открытия Игр пройдет в пятницу, 26 июля, и начнется в 20.30 (мск). Олимпиада в Париже продлится до 11 августа.