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Париж-2024

Сегодня, 11:15

Во Франции восстановили движение поездов после диверсий

Алина Савинова
Пассажирский состав в Париже.
Фото Global Look Press
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Министр-делегат по вопросам транспорта Патрис Вергриет заявил о нормализации движения поездов во Франции после серии поджогов на электросетях.

«Я могу вам это подтвердить. Сегодня утром все поезда ходят, как по восточной линии [так было с субботы], так и по атлантической линии, где вчера движение было уже почти нормализовано. На севере сегодня тоже все нормально», — приводит RTL Today слова Вергриета.

Железнодорожное сообщение во&nbsp;Франции нарушено из-за пожара. Олимпиада пострадала от теракта в первый же день. Железнодорожное сообщение во Франции нарушено из-за поджога

26 июля стало известно, что железнодорожная инфраструктура столицы Франции подверглась массивной атаке в преддверии церемонии открытия Олимпийских игр. Рядом с путями на скоростных линиях в направлении Атлантики, севера и востока было совершено несколько поджогов.

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят с 26 июля по 11 августа.

Источник: RTL Today
Олимпиада
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