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Париж-2024

Сегодня, 17:21

Во Франции возмутились состоянием Сены после начала Олимпиады

Филиппо: «Франция впустую потратила 1,4 миллиарда на очистку Сены»
Река Сена.
Фото Global Look Press
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Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил недовольство тем, что тренировочные заплывы триатлонистов в Сене отменены из-за состояния главного водоема Парижа.

В воскресенье, 28 июля, было объявлено об отмене заплывов триатлонистов из-за загрязнения реки после прошедших в пятницу и субботу дождей.

«А на «очистку Сены» мы потратили 1,4 миллиарда!» — написал в социальных сетях Филиппо.

Политик подчеркнул, что министру спорта Франции Амели Удеа-Кастера придется еще раз окунуться в реку.

В середине июля чиновница искупалась в Сене с целью доказать пригодность качества воды для проведения олимпийских соревнований.

Олимпийские игры в Париже продлятся до 11 августа.

Олимпиада
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