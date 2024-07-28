Во Франции возмутились состоянием Сены после начала Олимпиады

Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил недовольство тем, что тренировочные заплывы триатлонистов в Сене отменены из-за состояния главного водоема Парижа.

В воскресенье, 28 июля, было объявлено об отмене заплывов триатлонистов из-за загрязнения реки после прошедших в пятницу и субботу дождей.

«А на «очистку Сены» мы потратили 1,4 миллиарда!» — написал в социальных сетях Филиппо.

Политик подчеркнул, что министру спорта Франции Амели Удеа-Кастера придется еще раз окунуться в реку.

В середине июля чиновница искупалась в Сене с целью доказать пригодность качества воды для проведения олимпийских соревнований.

Олимпийские игры в Париже продлятся до 11 августа.