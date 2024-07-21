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Париж-2024

Сегодня, 22:11

Во Франции врачи не смогли добраться до работы из-за ограничений перед Олимпиадой

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В пригороде Парижа, где расположена олимпийская деревня, местные врачи не смогли попасть на работу из-за введенных ограничений перед Олимпийскими играми, сообщает Parisien.

С четверга, 18 июля, в Париже вступили в силу ограничения на проезд транспорта и пешеходное движение. Были введены две зоны: серая, означающая внутреннюю безопасность, и красную, где запрещен проезд автомобилей, за исключением специализированного транспорта.

По данным источника, персонал больницы Делафонтен обнаружил, что доступ по автодороге А1 перекрыт, из-за чего сотрудники не смогли попасть внутрь муниципального образования.

Ограничения по передвижению будут действовать до 11 сентября. Также известно, что в Париже установили более 40 тысяч металлических конструкций, перекрывающих набережные и близлежащие улицы.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены допущены на турнир в количестве 15 человек. Все они выступят в нейтральном статусе.

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