Во Франции задержали подозреваемого в подготовке теракта во время Олимпийских игр

Власти Франции около Бордо задержали 18-летнего молодого человека, который подозревается в организации теракта во время Олимпиады, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал France 3.

Юношу обвиняют в участии в организованной преступной группировке. Отмечается, что в соцсетях он упомянул о своем желании «совершить насильственные действия во время Игр». Молодой человек будет оставаться под стражей в полиции в течение 96 часов.

Французские СМИ пишут, что задержаний становится все больше в преддверии Олимпийских игр и церемонии открытия. 5 июля Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил о задержании в Париже сотрудниками правоохранительных органов нескольких человек по подозрению в подготовке терактов в период Олимпиады.

Летние Олимпийские игры в Париже (Франция) пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В соревнованиях примут участие 206 национальных олимпийских комитетов и сборная беженцев. Спортсмены разыграют на Играх 329 комплектов наград в 32 видах спорта.