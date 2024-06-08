Во Франции заметили рекламу Олимпиады-2024 с изображением Исинбаевой и флагом России

Во Франции обнаружили рекламный плакат, на котором изображена двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева с российским флагом, сообщает РИА «Новости».

Помимо золотых медалей Игр-2004 и Игр-2008 на счету Исинбаевой бронза Олимпиады 2012 года. Прыгунья с шестом в ходе карьеры стала трехкратной чемпионкой мира и один раз чемпионкой Европы. В августе 2016-го спортсменка объявила о завершении выступлений.

В декабре 2023 года МОК допустил россиян до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. Соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа.