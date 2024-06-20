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Париж-2024

Сегодня, 19:15

Военные из США и ЕС будут обеспечивать безопасность на Олимпиаде-2024 в Париже

Сергей Разин
корреспондент
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Военнослужащие из США, Великобритании и стран ЕС будут задействованы для обеспечения безопасности во время Олимпийских игр в Париже, сообщает ТАСС со ссылкой на Le Journal du Dimanche.

По сведениям источника, обеспечивать безопасность также будут военослужащие Бельгии, Польши, Германии, Дании, Испании, Литвы и Нидерландов. Ожидается, что на территории Франции будут присутствовать около двух тысяч полицейских и солдат из разных стран.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

Источник: https://tass.ru/obschestvo/21156651
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