Военные из США и ЕС будут обеспечивать безопасность на Олимпиаде-2024 в Париже

Военнослужащие из США, Великобритании и стран ЕС будут задействованы для обеспечения безопасности во время Олимпийских игр в Париже, сообщает ТАСС со ссылкой на Le Journal du Dimanche.

По сведениям источника, обеспечивать безопасность также будут военослужащие Бельгии, Польши, Германии, Дании, Испании, Литвы и Нидерландов. Ожидается, что на территории Франции будут присутствовать около двух тысяч полицейских и солдат из разных стран.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.