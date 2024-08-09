Волочкова: «Не вижу предательства со стороны спортсменов, когда они выступают под нейтральным флагом»

Российская балерина Анастасия Волочкова в комментарии для «СЭ» высказалась о выступлении российских спортсменов под нейтральным флагом на Олимпиаде в Париже.

«Не вижу предательства со стороны спортсменов, когда они выступают под нейтральным флагом. Спортсмены мечтают об Олимпиаде, это цель всей их спортивной карьеры. Все это несправедливо со стороны Европейского союза», — сказала Волочкова «СЭ».

На Играх в Париже выступили 15 атлетов из России в нейтральном статусе. Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер в финале Олимпиады уступили итальянкам Ясмин Паолини и Саре Эррани и стали обладательницами серебряных медалей. Эти медали — единственные для российских спортсменов в Париже.