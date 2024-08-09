Волочкова — о Чайковском на Олимпиаде в Париже: «Культуру отменить не смогут!»

Российская балерина Анастасия Волочкова в комментарии для «СЭ» отреагировала на выступление французской балетной труппы под фрагмент из «Лебединого озера» на Олимпиаде-2024 в перерыве баскетбольного матча США — Сербия.

«Культуру отменить не смогут. Иначе надо говорить, чтобы снимали постановки с российскими композиторами. Они не отменят того, что балет впереди планеты всей. Сама ситуация несправедливая! Надеемся, что все изменится. Такое ощущение, что против России целая коалиция», — сказала Волочкова «СЭ».

В перерыве полуфинала мужского баскетбольного турнира между Сербией и США организаторы представили французскую балетную труппу. Она выступила под композицию русского композитора Петра Ильича Чайковского из балета «Лебединое озеро».

На Олимпиаде в Париже запрещены официальные упоминания России.