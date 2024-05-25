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Париж-2024

Сегодня, 11:23

Волонтеры из России написали письмо Макрону с просьбой допустить их на Олимпиаду в Париже

Виктория Кравченко
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Проживающие во Франции российские волонтеры написали коллективное письмо президенту страны Эмманюэлю Макрону с просьбой отменить запрет на их работу на Олимпиаде в Париже.

«Мы также отправили коллективное письмо президенту Франции Макрону, текст письма практически совпадал с тем, что ранее мы написали министру внутренних дел этой страны. Но и глава Франции нам пока не ответил», — рассказал ТАСС российский волонтер.

В письме сообщается, что волонтеры из России уже получили въездные визы и купили билеты во Францию. Они были готовы работать на Олимпийских и Паралимпийских играх, однако получили отказ в аккредитации из соображений безопасности.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 25 июля по 11 августа

Источник: https://tass.ru/sport/20901881
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