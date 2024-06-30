Впервые в истории Олимпийские игры прокомментирует нейросеть

Компания NBCUniversal вместе со стриминговым сервисом Peacock создадут программу для освещения основных моментов Олимпиады в Париже, сообщает NBC News. Нейросеть прокомментирует турнир голосом американского комментатора Эла Майклса. Подобное произойдет впервые в истории.

В программе будет около семи миллионов сгенерированных различных вариаций фраз диктора.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

В декабре прошлого года МОК допустил российских спортсменов до участия в Играх-2024 в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах.

На данный момент до участия в соревнованиях допущены 23 российских спортсмена.