Вячеслав Быков заявил, что его не интересует Олимпиада в Париже

Экс-главный тренер сборной России по хоккею и двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Быков заявил, что ему не интересна Олимпиада в Париже из-за скандалов и отстранения российских спортсменов от турнира.

«Я не смотрю и не буду следить за событиями Олимпиады. Наших спортсменов не допустили, поэтому интерес пропал. Да и после такого открытия... Скандал, о котором я прочитал из прессы и телевизионных новостей по нашим каналам. Мне не интересно это мероприятие! Становиться соучастником таких событий я не сторонник. Современные идеалы не соответствуют моей жизненной философии. Так что это не мой праздник», — цитирует Быкова Legalbet.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. В ходе церемонии открытия Игр была продемонстрирована пародию на роспись Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» с участием переодетых в женскую одежду мужчин. Позже в оргкомитете Олимпиады извинились за «некоторые эпизоды» церемонии открытия.