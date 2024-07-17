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Париж-2024

Сегодня, 20:40

Фетисов назвал мэра Парижа смелой женщиной после купания в Сене

Руслан Минаев
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Бывший защитник ЦСКА Вячеслав Фетисов прокомментировал заплыв мэра Парижа Анн Идальго в реке Сене.

«Париж не самый чистый город — это всем известно. Вода в Сене очень грязная, и почистить ее за две недели нереально. Это не фильтр водопроводный поставить.

Мэр Парижа — смелая женщина, раз она на такое решилась. Я слышал, что еще один парень собирается это сделать, ждем теперь, когда он нырнет», — цитирует Фетисова ТАСС.

В субботу, 13 июля, то же самое сделала министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера.

Источник: ТАСС
Олимпиада
Вячеслав Фетисов
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