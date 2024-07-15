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Париж-2024

Сегодня, 17:24

Вяльбе назвала Олимпийские игры в Париже убогим зрелищем

Алина Савинова
Елена Вяльбе.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отметила, что ее радует решение отказаться от трансляции в стране Олимпиады-2024.

«Я так рада, что мы отказались от показа Олимпийских игр в Париже. Мне кажется, что это будет какое-то убожество, а не Олимпиада», — приводит РИА Новости слова Вяльбе.

Трехкратная олимпийская чемпионка также заявила, что не будет следить за выступлениями российских спортсменов на Играх.

«Я никого не обсуждаю и не осуждаю, участие — это личное дело каждого человека. Наверное, у спортсменов были какие-то мотивы, чтобы принимать такое решение. Смотреть Олимпийские игры я не буду», — добавила она.

Ранее Вяльбе неоднократно подчеркивала, что российские спортсмены должны участвовать в Олимпийских играх только с флагом и гимном страны.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. Российские спортсмены выступят на Играх в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. Они также не смогут принять участие в параде атлетов на церемонии открытия, а их награды не будут отображаться в медальной таблице. В список нейтральных спортсменов, аккредитованных на предстоящие Игры, на данный момент вошли 15 россиян.

Источник: РИА Новости
Олимпиада
Елена Вяльбе
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