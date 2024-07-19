Вяльбе: «Олимпийское перемирие — пустые слова от МОК»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отреагировала на объявление Международного олимпийского комитета (МОК) о начале олимпийского перемирия.

«МОК объявил олимпийское перемирие? А это что за организация?! Пусть занимаются Олимпийскими играми. Это 100% пустые слова от МОК. Они же хотят перемирие во всем мире, так что, не думаю, что кто-то будет к ним прислушиваться. Россия никому не объявляла войны. О каком перемирии может идти речь?» — сказала Вяльбе Sport24.

Ранее председатель Генассамблеи ООН Деннис Фрэнсис призвал стороны, которые принимают участие в вооруженных конфликтах, взаимно прекратить огонь на время проведения Олимпиады.

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские атлеты выступят в нейтральном статусе без флага и гимна. К Олимпиаде были допущены всего 15 спортсменов.