Вяльбе — о показе Олимпиады в России: «Наших нет, что там смотреть?»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в разговоре с «СЭ» отреагировала на то, что МОК покажет Олимпиаду в Париже на своем официальном сайте.

«Я не слежу за всем, что связанно с Олимпийскими играми. Смотреть их не собираюсь. Наших там нет, за кого болеть?» — сказала Вяльбе «СЭ».

Летние Олимпийские игры в столице Франции состоятся с 26 июля по 11 августа 2024 года. В четверг МОК опубликовал окончательный список из 15 российских спортсменов, которые смогут выступить на Играх-2024.

Константин Передерий