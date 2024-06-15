Янчук: «Отсутствие Рублева и Хачанова на Олимпиаде — шанс для Котова и Карацева»

Заслуженный тренер России Виктор Янчук в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о том, что российские теннисисты Андрей Рублев, Карен Хачанов и Людмила Самсонова не выступят на Олимпийских играх в Париже.

«Это, конечно, плохо. Потому что и тот, и другой могут играть с кем угодно. Тем более, Олимпийские игры специфичны. Там ведь не все суперзвезды играют, почему-то престижнее считается турнир «Большого Шлема», чем Олимпиада. Но для кого-то это очень принципиально. Тот же Джокович рвет и мечет, чтобы завоевать медаль на Играх. Конечно, Рублев мог бы выступить, к тому же, у него уже есть успешный опыт в миксте с Павлюченковой. Но, с другой стороны, это шанс для того же Котова и Карацева проявить себя. Кстати говоря, состав очень неплохой, каждый из них может выстрелить, если соберется и будет везение. Всякое бывает», — сказал Янчук «СЭ».

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Александр Абустин