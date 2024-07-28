Захарова назвала искренним невежеством извинения МОК за церемонию открытия Игр-2024

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала извинения МОК за скандальную церемонию открытия Олимпийских игр-2024 в Париже.

«Они абсолютно искренни в своем невежестве и дурном вкусе, болезненности восприятия мира и диктатуре либерализма», — приводит слова Захаровой «Известия».

Ранее в воскресенье на ежедневном брифинге представитель оргкомитета заявил, что у них никогда не было никакого намерения проявить неуважение к какой-либо религиозной группе или убеждению. Также он выразил сожаление, что если кого-то обидели определенные сцены, то это было совершенно непреднамеренно.

Ряд моментов церемонии, которая прошла в пятницу, вызвали возмущение и жесткую критику по всему миру.