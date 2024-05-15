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Париж-2024

Сегодня, 13:12

Захарова назвала преступлением заявление президента МОК Баха

Мария Захарова.
Фото Global Look Press
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала преступлением заявление президента МОК Томаса Баха.

Ранее Бах заявил, что члены МОК обращались к украинцам, чтобы те отслеживали высказывания российских спортсменов в интернете и СМИ, которые могут послужить основанием для недопуска на Олимпиаду-2024.

«Мы бы назвали ранее это верхом непорядочности, на самом деле, это преступное заявление. Это логика, которая идет не просто в разрез, а в прямое противодействие всем тем документам, которые регламентируют работу Томаса Баха», — приводит слова Захаровой ТАСС.

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В декабре 2023 года МОК допустил на Олимпиаду спортсменов из России в нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. При этом россияне не допущены на церемонию открытия Игр и не будут учтены в медальном зачете. Также российские атлеты не смогут выступить в командных видах спорта.

Летняя Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

Томас Бах
МОК
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