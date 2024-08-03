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Париж-2024

Сегодня, 08:43

Захарова: «Макрону виднее, если он считает открытие Олимпийских игр в Париже «лицом» Франции»

Алина Савинова
Мария Захарова.
Фото Global Look Press
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что его страна показала свое истинное лицо на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже.

«Эммануэль Макрон о скандальной церемонии открытия Олимпийских игр в Париже: «Франция продемонстрировала свое настоящее лицо». Многие подумали, что это нечто другое, какие-то иные части тела. Но раз Макрон настаивает, что у Франции теперь такое лицо, то ему виднее, конечно», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Церемония открытия Олимпиады-2024 состоялась 26 июля. Мероприятие подверглось критике как со стороны именитых личностей, так и зрителей за ряд провокационных эпизодов. В частности, пользователи соцсетей по всему миру возмутились пародией на работу Леонардо да Винчи «Тайная вечеря».

28 июля ролик с подборкой самых ярких моментов церемонии открытия Игр-2024 исчез с официального сайта и оргкомитета Олимпиады на платформе YouTube.

Позже Международный олимпийский комитет (МОК) принес извинения из-за «определенных моментов» на шоу в Париже.

Олимпиада
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