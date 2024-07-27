Захарова о церемонии открытия Олимпиады: «Это не дно. Это дно Сены»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала церемонию открытия Олимпиады в Париже, которая состоялась вчера, 26 июля.

«Не собиралась смотреть открытие. Но, увидев фото, не могла поверить, что это не дипфейк или фотошоп», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Она отметила, что организаторы не предусмотрели, что из-за потока людей будет транспортный коллапс. Кроме того, она отметила, что не было навесов, чтобы желающие могли комфортно наблюдать за церемонией в связи с дождем.

«Одним из главных перфомансов Олимпиады стало ЛГБТ (движение признано в России экстремистским и запрещено) глумление над святым для христиан сюжетом — Тайной вечерей — последним ужином Христа. Апостолов изображали трансвеститы. Видимо, в Париже решили, раз олимпийские кольца разноцветные, можно все превратить в один сплошной гей-парад.

Интересно, сколько же еще «шпионов» нужно было внедрить, чтобы открытие Олимпиады в Париже прошло с таким масштабным провалом?

Это не дно. Это дно Сены», — добавила Захарова.

Ранее американский миллиардер Илон Маск возмутился тем, что в шоу, в котором принимали участия мужчины переодетые в женщин, были отсылки к «Тайной вечере» Леонардо да Винчи.