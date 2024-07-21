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Париж-2024

Сегодня, 14:07

Захарова призвала Макрона искупаться в Сене на фоне отказа российским журналистам в освещении Олимпиады

Микеле Антонов
Корреспондент
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Мария Захарова.
Фото Global Look Press
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в разговоре «СЭ» отреагировала на информацию о том, что Франция отказала некоторым российским журналистам в праве освещать Олимпийские игры-2024 из предосторожности и опасения потенциальных шпионов.

«Пока Макрон не исполнит обещанного и не искупается в Сене, уважения к правде, чести и законности от этого режима ждать нечего», — сказала Захарова «СЭ».

Журналистов и&nbsp;волонтеров из&nbsp;России не&nbsp;пускают на&nbsp;Игры в&nbsp;Париже. «Отказ получили 4340 человек». Накануне Олимпиады Франция устроила охоту на «российских агентов влияния»

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен отметил, что в ходе проверки спецслужбами досье в допуске к работе на Олимпиаду и в возможности посещения связанных с Играми событий отказ получили 4 340 человек. По его словам, потенциальных «шпионов» оказалось менее сотни. Также спецслужбы выявили 19 человек, внесенных в список «Предотвращение радикализации террористической направленности» (FSPRT), и 139 человек из списка людей, представляющих угрозу безопасности государства.

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские атлеты выступят в нейтральном статусе без флага и гимна. К Олимпиаде были допущены всего 15 спортсменов.

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