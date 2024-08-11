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Париж-2024

Сегодня, 08:00

Закрытие Олимпиады 2024 в Париже: во сколько начало церемонии и как смотреть трансляцию

Церемония закрытия летней Олимпиады-2024 пройдет 11 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Церемония открытия Олимпийских игр-2024 в Париже.
Фото Reuters
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Церемония закрытия летней Олимпиады-2024 пройдет в воскресенье, 11 августа. Шоу состоится на арене «Стад де Франс» в Париже и начнется в 21.15 по московскому времени.

Трансляцию церемонии закрытия в России можно смотреть бесплатно на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК) после регистрации.

В программе мероприятия: вынос флагов участвующих стран, парад атлетов, награждение победителей, минута молчания, спуск олимпийского флага и передача его следующим хозяевам летних Олимпийских игр-2028, которые пройдут в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США).

Также в шоу выступят Билли Айлиш, Снуп Догг и Red Hot Chili Peppers. Об этом писало издание Variety. Также в церемонии примет участие Том Круз, который исполнит уникальный трюк в честь перехода Олимпиады из Парижа в Лос-Анджелес.

Олимпиада
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