Закрытие Олимпиады 2024 в Париже: во сколько начало церемонии и как смотреть трансляцию

Церемония закрытия летней Олимпиады-2024 пройдет в воскресенье, 11 августа. Шоу состоится на арене «Стад де Франс» в Париже и начнется в 21.15 по московскому времени.

Трансляцию церемонии закрытия в России можно смотреть бесплатно на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК) после регистрации.

В программе мероприятия: вынос флагов участвующих стран, парад атлетов, награждение победителей, минута молчания, спуск олимпийского флага и передача его следующим хозяевам летних Олимпийских игр-2028, которые пройдут в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США).

Также в шоу выступят Билли Айлиш, Снуп Догг и Red Hot Chili Peppers. Об этом писало издание Variety. Также в церемонии примет участие Том Круз, который исполнит уникальный трюк в честь перехода Олимпиады из Парижа в Лос-Анджелес.