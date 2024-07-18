Запашный поддержал решение не показывать Игры в Париже: «Олимпиада открестилась от России!»

Известный дрессировщик и руководитель цирка Эдгард Запашный прокомментировал «СЭ» решение российских телеканалов отказаться от трансляции Олимпиады-2024.

«Поддерживаю решение федеральных каналов не транслировать Олимпиаду в России, которая пройдет вопреки Олимпийской хартии. У нас есть коммерческие каналы, которые вправе закупать права на трансляцию. Люди, которые захотят смотреть Игры, пускай покупают ее, а не делают это за счет нашего государства.

Олимпиада от России открестилась! Спорт погружен в политику. Это издевательство над поклонниками и участниками Олимпиады. Считаю, что никто не вправе называть себя чемпионом Олимпийских игр по художественной гимнастике, если на этих соревнованиях не было русских! И по многим видам спорта должной конкуренции не будет. Это и не радует спортсменов из других стран, как бы они к нам не относились. Их можно считать неполноценными чемпионами этой Олимпиады. Они сами об этом знают», — сказал Запашный «СЭ».

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.