Запашный рассказал, как совладать с крокодилами, после решения провести Олимпиаду-2032 в реке с рептилиями в Австралии

22 октября, 16:09
Известный дрессировщик и народный артист России Эдгард Запашный в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что река Фицрой, в которой водятся крокодилы, была одобрена для проведения соревнований по гребле на каноэ и байдарках на Олимпийских играх-2032.
«Если изучить и понять крокодила, то он может достаточно хорошо стимулировать результаты спортсмена в качестве тренера. Может, кто-то даже будет не заинтересован в том, чтобы убирать оттуда животных. Могут, наоборот, попросить их оставить», — сказал Запашный «СЭ».
По информации The Australian, Независимый орган по координации и инфраструктуре Игр (GIICA) провел первичную техническую экспертизу водной артерии, расположенной в штате Квинсленд, и подтвердил ее соответствие необходимым требованиям. Премьер-министр штата Дэвид Крисафулли ранее сообщил о планах по контролю популяции крокодилов во избежание потенциальной угрозы во время соревнований.
крокодил это рептилия,а не животное
22.10.2025
Артемон Доберманов
Свободу крокодилам
22.10.2025
Slim Tallers
Запашный - один из самых мерзких садистов. Ему не про животных нужно рассуждать а о маньяках-психопатах.
22.10.2025
Alex Vik
Что за чушь. В реках, где водятся крокодилы, никто не плавает. Нет там никаких крокодилов. Это севернее, в реке Прозерпайн их живет дюжина, можно на суденышке поплавать посмотреть. Случаи нападения крокодила на человека очень редки. Был однажды случай нападения на аборигенскую девочку. Аборигены обвинили соседнее племя в колдовстве.
22.10.2025
Микола Питерский
Походу к 2032 году нас всё-таки вернут на олимпиаду
22.10.2025
capitan76
А можно от России поедет один бывший "гребун", который всех задрал своей болтологией? И эта... крокодилов просьба не убирать))
22.10.2025