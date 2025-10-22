Запашный рассказал, как совладать с крокодилами, после решения провести Олимпиаду-2032 в реке с рептилиями в Австралии

Известный дрессировщик и народный артист России Эдгард Запашный в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что река Фицрой, в которой водятся крокодилы, была одобрена для проведения соревнований по гребле на каноэ и байдарках на Олимпийских играх-2032.



«Если изучить и понять крокодила, то он может достаточно хорошо стимулировать результаты спортсмена в качестве тренера. Может, кто-то даже будет не заинтересован в том, чтобы убирать оттуда животных. Могут, наоборот, попросить их оставить», — сказал Запашный «СЭ».



По информации The Australian, Независимый орган по координации и инфраструктуре Игр (GIICA) провел первичную техническую экспертизу водной артерии, расположенной в штате Квинсленд, и подтвердил ее соответствие необходимым требованиям. Премьер-министр штата Дэвид Крисафулли ранее сообщил о планах по контролю популяции крокодилов во избежание потенциальной угрозы во время соревнований.

36 крокодил это рептилия,а не животное 22.10.2025

Артемон Доберманов Свободу крокодилам 22.10.2025

Slim Tallers Запашный - один из самых мерзких садистов. Ему не про животных нужно рассуждать а о маньяках-психопатах. 22.10.2025

Alex Vik Что за чушь. В реках, где водятся крокодилы, никто не плавает. Нет там никаких крокодилов. Это севернее, в реке Прозерпайн их живет дюжина, можно на суденышке поплавать посмотреть. Случаи нападения крокодила на человека очень редки. Был однажды случай нападения на аборигенскую девочку. Аборигены обвинили соседнее племя в колдовстве. 22.10.2025

Микола Питерский Походу к 2032 году нас всё-таки вернут на олимпиаду 22.10.2025