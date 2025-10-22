Видео
Олимпиада

22 октября, 16:09

Запашный рассказал, как совладать с крокодилами, после решения провести Олимпиаду-2032 в реке с рептилиями в Австралии

Александр Абустин
корреспондент

Известный дрессировщик и народный артист России Эдгард Запашный в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что река Фицрой, в которой водятся крокодилы, была одобрена для проведения соревнований по гребле на каноэ и байдарках на Олимпийских играх-2032.

«Если изучить и понять крокодила, то он может достаточно хорошо стимулировать результаты спортсмена в качестве тренера. Может, кто-то даже будет не заинтересован в том, чтобы убирать оттуда животных. Могут, наоборот, попросить их оставить», — сказал Запашный «СЭ».

По информации The Australian, Независимый орган по координации и инфраструктуре Игр (GIICA) провел первичную техническую экспертизу водной артерии, расположенной в штате Квинсленд, и подтвердил ее соответствие необходимым требованиям. Премьер-министр штата Дэвид Крисафулли ранее сообщил о планах по контролю популяции крокодилов во избежание потенциальной угрозы во время соревнований.

6

  • 36

    крокодил это рептилия,а не животное

    22.10.2025

  • Артемон Доберманов

    Свободу крокодилам

    22.10.2025

  • Slim Tallers

    Запашный - один из самых мерзких садистов. Ему не про животных нужно рассуждать а о маньяках-психопатах.

    22.10.2025

  • Alex Vik

    Что за чушь. В реках, где водятся крокодилы, никто не плавает. Нет там никаких крокодилов. Это севернее, в реке Прозерпайн их живет дюжина, можно на суденышке поплавать посмотреть. Случаи нападения крокодила на человека очень редки. Был однажды случай нападения на аборигенскую девочку. Аборигены обвинили соседнее племя в колдовстве.

    22.10.2025

  • Микола Питерский

    Походу к 2032 году нас всё-таки вернут на олимпиаду

    22.10.2025

  • capitan76

    А можно от России поедет один бывший "гребун", который всех задрал своей болтологией? И эта... крокодилов просьба не убирать))

    22.10.2025

    Читайте также
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя