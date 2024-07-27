Жубер назвал великолепной церемонию открытия Олимпиады в Париже

Чемпион мира по фигурному катанию Бриан Жубер в разговоре с «СЭ» поделился мнением о церемонии открытия Олимпиады в Париже.

«Я смотрел церемонию открытия Олимпиады. Думаю, она получилась великолепной. Но сожалею только об одном: спортсменов было недостаточно хорошо видно», — сказал Жубер «СЭ».

38-летний Жубер является чемпионом мира 2007 года, трехкратным чемпионом Европы (2004, 2007, 2009). Также он побеждал в финале Гран-при сезона-2006/07 и 8 раз становился чемпионом Франции (2003—2008, 2011, 2012).

Церемония открытия Олимпиады прошла 26 июля в Париже. Игры продлятся до 11 августа.