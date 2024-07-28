Жулин сравнил открытие Игр в Париже с «Евровидением» и шабашем чертей

Заслуженный тренер России Александр Жулин заявил, что церемония открытия Олимпиады в Париже напомнила ему музыкальный конкурс «Евровидение».

«Таких Олимпийских игр для меня не существует. После их «Тайной вечери» абсолютно ясно — ничего святого у людей не осталось, полное кощунство. Это ужасно, мне жалко Европу — она катится совсем не туда, не тот вектор взяли. Все происходящее сейчас — шабаш чертей. И открытие Игр, и Евровидение — все из одного и того же теста с кровью», — приводит слова Жулина ТАСС.

Игры в Париже завершатся 11 августа.