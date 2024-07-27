Журналист из Италии попросил убежища в России после открытия Олимпиады в Париже

Итальянский журналист и финансовый аналитик Анджело Джулиано в своей соцсети попросил убежища в России после церемонии открытия Олимпиады в Париже.

«Я прошу Россию предоставить мне убежище, я не хочу быть частью этого дерьмового шоу», — написал он.

Помимо этого он заявил, что президент Эмманюэль Макрон «унижает Францию».

Сам журналист с 1995 года живет в Китае.

Ранее заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер в комментарии для «СЭ» рассказал о реакции французов на церемонию открытия Олимпиады в Париже.

Церемония открытия Олимпиады прошла 26 июля в Париже. Игры продлятся до 11 августа.

«Церемония закрытия человечества». Мировая реакция на дикое олимпийское шоу в Париже