Собчак — о церемонии открытия Олимпиады-2024: «Адовая безвкусица. Будто шоу-балет «Тодес» в Саратове»

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак оценила церемонию открытия Олимпийских игр в Париже.

«Какое-то просто чудовищное открытие. Или я что-то не понимаю? Адовая безвкусица. Идея сделать город декорацией звучит хорошо, но это из серии ожидание versus реальность: город больше и круче всех этих аляповатых костюмчиков. Вспомните Пекин — великолепное открытие, Токио — супер, Сочи — славься вечно Андрей Болтенко и Эрнст. А это? Ну, будто шоу-балет «Тодес» в Саратове», — написала Собчак в своих соцсетях.

Церемония открытия Олимпиады прошла 26 июля в Париже. Игры продлятся до 11 августа.