Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Париж-2024

Сегодня, 18:10

СМИ: во Франции игнорируют базовые потребности гостей Олимпийских игр в Париже

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Власти Франции не подготовились к обеспечению потребностей гостей Олимпиады-2024, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство IRNA.

По сведениям источника, многие гости Игр сталкиваются с транспортными проблемами и низким качеством условий проживания, а на улицах большое количество бездомных. По словам иранских журналистов, у представителей СМИ и гостей возникают проблемы с питьевой водой.

Также отмечается, что в гостиницах не работают системы кондиционирования. Жителей Парижа продолжают терроризировать крысы и постельные клопы.

Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа. Церемония открытия Игр состоится 26 июля.

Олимпийские кольца на&nbsp;фоне Эйфелевой башни в&nbsp;Париже. Нехватка продуктов, шпионаж при помощи дрона, ограбление аргентинского футболиста. Скандалы олимпийского Парижа

Источник: ТАСС
8
Обсудить
Читайте также
CAS отклонил апелляцию на лишение российских фигуристов золота Олимпиады-2022
В России доступны интернет-трансляции Олимпиады-2024 в Париже
Подозреваемого в убийстве Фарион задержали в Днепре
«Спартак» увел игрока у «Локо», «Зенит» потратит 27 млн на бразильца. Трансферные слухи РПЛ
Актрису Аню Тейлор-Джой назвали самой красивой женщиной в мире
DM сообщила о рождении в Индии ребенка с двумя лицами и парным набором конечностей
Популярное видео
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

50 стран заявили о недовольстве организацией Олимпиады-2024