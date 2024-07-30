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Париж-2024

Сегодня, 13:56

Журова: «Церемония открытия Олимпиады получила неоднозначные отзывы. Теперь не все хотят быть причастны к закрытию Игр»

Зарина Халимхонова
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Депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с «СЭ» отреагировала на новость о том, что в Париже не могут реализовать билеты на церемонию закрытия Олимпиады.

«Церемония открытия Олимпиады получила неоднозначные отзывы. Теперь не все хотят быть причастны к закрытию Игр. Телевизионная картинка была неплохая. Но есть зрители, которые видели выступление только на Сене. Лазерное шоу Эйфелевой башни видели только спортсмены. То есть разная локация, кому-то достались хорошие места, кому — худшие, а платили одинаково. Видимо, некоторые решили сдать или не покупать билет. Вот почему стадионы имеют преимущество: все все видят целиком. Если церемония закрытия по локациям будет как на открытии Олимпиады, то это понравится далеко не всем. Зато привлекли к себе внимание — весь мир это обсуждал. Постарались не на шутку. Это запомнят навсегда. Если у режиссера стояла задача, чтобы о нем говорили по всему миру, то он с ней справился. Он войдет в историю», — сказала Журова «СЭ».

Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа.

Светлана Журова
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