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Париж-2024

Сегодня, 15:35

Журова о словах Фетисова: «Я не настолько кровожадная, чтобы отбирать Олимпиаду у США»

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Депутат Госдумы Светлана Журова в комментарии для «СЭ» отреагировала на слова двукратного олимпийского чемпиона по хоккею, депутата Госдумы Вячеслава Фетисова о возможном лишении США права на проведение Олимпийских игр 2028 и 2034 годов.

Фетисов назвал интересной идею о том, что Штаты могут лишиться права провести Игры.

«Если США не наведет порядок со своим антидопинговым агентством, тогда это будет очень странно, что они допустят проводить Олимпиаду в стране с такими нарушениями. Где будет понятно, что США крутит что-то свое. Но, с другой стороны, я не такая кровожадная, чтобы у США отбирать Олимпиаду, если они все приведут в соответствие с антидопинговыми правилами», — сказала Журова «СЭ».

Ранее почетный президент ВАДА и член МОК Ричард Паунд заявил, что Американское антидопинговое агентство могут признать несоответствующим кодексу ВАДА из-за федерального расследования в отношении китайских пловцов, начатого в соответствии с «актом Родченкова», и лишить права на проведение Олимпийских игр 2028 и 2034 годов.

Летняя Олимпиада-2028 должна пройти в Лос-Анджелесе, Солт-Лейк-Сити претендует на проведение зимних Игр-2034.

(Александр Абустин)

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