Журова предложила поставить сетки для крокодилов на Олимпиаде-2032

Депутат Государственной думы РФ Светлана Журова в беседе с «СЭ» отреагировала на признание реки Фицрой с крокодилами пригодной для проведения соревнований по гребле на каноэ и байдарках на Олимпийских играх 2032 года.

«Времени еще полно. Может, они там сделают какие-то ограждения, сетки поставят. Технически, я думаю, все решаемо. Не так много надо ограждать, чтобы крокодилы туда не прорвались», — сказала Журова «СЭ»

22 октября стало известно, что Независимый орган по координации и инфраструктуре Игр (GIICA) провел первичную техническую экспертизу водной артерии, расположенной в штате Квинсленд, и подтвердил соответствие необходимым требованиям. Премьер-министр штата Дэвид Крисафулли ранее сообщил о планах по контролю популяции крокодилов во избежание потенциальной угрозы во время соревнований.

Арина Атясова