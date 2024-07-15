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Париж-2024

Сегодня, 14:29

Журова призвала оргкомитет Олимпиады-2024 брать пример с России

Зарина Халимхонова
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Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала «СЭ» организацию Кубка Америки. 15 июля в результате давки рядом со стадионом «Хард Рок» в Майами (США), на котором прошел финал Аргентина — Колумбия (1:0 д.в.), пострадали как минимум 12 человек.

«Страны, которые проводят масштабные турниры, могут взять опыт нашей страны. У нас идеально прошли Олимпиада в Сочи, чемпионат мира по футболу. Мы потрясающе провели чемпионат мира. Во время пандемии часть игр передали нам, потому что страны не могли справиться с мерами безопасности. К нам не было никаких вопросов. По этой теме мы всегда открыты, готовы помогать. Нужно поддерживать страну-хозяйку, потому что это праздник для всего мира. Например, я переживаю за Париж. Им нужно набраться опыта у России, что они не сделают, к сожалению. Но им бы это не помешало», — сказала Журова «СЭ».

Начало игры было перенесено почти на полтора часа из-за того, что большое количество болельщиков без билетов попытались прорваться на арену.

«Это действительно было в США? Мировой позор». Что пишут СМИ о финале Кубка Америки

Сборная Аргентины по футболу
Сборная Колумбии по футболу
Светлана Журова
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