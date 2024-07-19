Журова: «Пройдет время, и все будут жать друг другу руки»

Депутат Госдумы Светлана Журова считает, что международные спортивные федерации не хотят повторения ситуации с фехтовальщицами, поэтому договорились с украинской стороной о разрешении спортсменам страны не пожимать руку россиянам на Олимпиаде в Париже.

«Это этическое правило, вопрос воспитания. Украинцы давно это пробивали, многие международные федерации, к сожалению, это применяют. Но пройдет время, и все будут жать друг другу руки. Они не хотят провоцировать моменты, которые были на фехтовании. Взамен МОК мог сказать Украине, чтобы не бунтовали из-за участия россиян в Олимпиаде. Это размен», — цитирует Журову ТАСС.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа в столице Франции. В четверг МОК опубликовал окончательный список из 15 российских спортсменов, которые смогут выступить на Играх-2024.