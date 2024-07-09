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Париж-2024

Сегодня, 12:26

Журова — о забастовках во Франции: «Профсоюзы постараются использовать Олимпиаду в своих целях»

Давид Хачатрян
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Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» прокомментировала намерение четырех крупных профсоюзов работников аэропортов Франции провести забастовку перед стартом Олимпийских игр в Париже.

«Забастовки в Париже — это нормальная практика. Я думаю, правительству Франции и президенту будет непросто, потому что ряд профсоюзов постараются использовать Олимпиаду в своих целях. Нужно будет договариваться, а людей так просто там не разгонишь. Это изначально был риск. Когда Франция только выиграла право на проведение Олимпиады, я говорила, что данные факторы могут стать проблемой. Правительство пообещало: все будет хорошо. Думаю, оно заинтересовано в этом. Посмотрим», — сказала Журова «СЭ».

Летняя Олимпиада в Париже состоится с 26 июля по 11 августа 2024 года. В Играх примут участие 206 национальных олимпийских комитетов и сборная беженцев. Для проведения соревнований будет задействовано 35 спортивных объектов, из них 14 расположены в пределах десятка километров от Олимпийской деревни.

Софья Грецкая

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