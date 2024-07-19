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Париж-2024

Сегодня, 14:49

Журова считает уход Исинбаевой из комиссии атлетов МОК логичным и некритичным

Алина Савинова
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Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на новость о том, что Елена Исинбаева уйдет из комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) после Олимпиады в Париже.

«Это логично и некритично, истекает срок ее полномочий. Также уходил Саша Попов, другие. Теперь у нас остался один [член МОК Шамиль] Тарпищев, у которого совсем другой статус», — приводит ТАСС слова Журовой.

Выборы в обновленный состав комиссии пройдут во время Олимпийских игр, которые состоятся с 26 июля по 11 августа.

42-летняя Исинбаева является членом МОК с 2016 года. Она была избрана в комиссию спортсменов сроком на восемь лет. В 2023-м россиянка также вошла в комиссию по олимпийскому образованию.

Источник: ТАСС
Олимпиада
Елена Исинбаева
Светлана Журова
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