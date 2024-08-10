Журова сравнила смену президента МОК с выборами в США

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала «СЭ» решение главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха не переизбираться на новый срок.

— Надо смотреть, кто вместо него будет. Можно еще более русофобски настроенного получить взамен Баха. Все зависит от многих вводных, не думаю, что может что-то кардинально измениться. Это, знаете, как с выбором президента США: мы все надеемся на то, что будет лучше, а в итоге очередной президент делает то, что угодно какому-то количеству политиков извне.

С Бахом были позитивные события, он искренне поддерживал Олимпиаду в Сочи, как нам казалось. На тот момент он был реально тем человеком, который говорил — это лучшие Игры. Потом все поменялось. Посмотрим, кто будет, может придет еще кто-то более жесткий, чем он. Лучшие времена были с Самаранчем. Даже когда был Советский Союз и холодная война. Самаранч всегда выступал за интересы спорта, а не за политику, — сказала Журова «СЭ».

Выборы президента МОК пройдут в марте 2025 года на сессии организации в Греции.

Бах является олимпийским чемпионом-1976 по фехтованию. 70-летний специалист возглавил МОК в сентябре 2013 года. В 2021-м он был переизбран на новый четырехлетний срок, являясь единственным кандидатом на выборах.

Александр Абустин