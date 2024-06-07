Журова уверена в безопасности российских спортсменов на Олимпиаде в Париже

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» отреагировала на заявление МОК о том, что за безопасность российских спортсменов на Олимпиаде будут отвечать власти Парижа.

«Их власти сразу сказали, что приезжать на Олимпиаду россиянам нежелательно. Не то чтобы там не безопасно, просто могут быть неприятные стычки среди болельщиков. К спортсменам это не относится, они в безопасности. У них есть автобусы, которые их перевозят. И не думаю, что они собираются много разгуливать по улицам», — сказала Журова «СЭ».

7 июня в пресс-службе МОК заявили, что за безопасность российских спортсменов будут отвечать власти Парижа. 8 декабря 2023 года МОК допустил россиян до участия в Олимпийских играх-2024 в нейтральном статусе. Соревнований пройдут 26 июля по 11 августа.

Александр Абустин