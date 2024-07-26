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Париж-2024

Сегодня, 12:30

Открытие Олимпийских игр 2024: где пройдет и что будет во время церемонии в Париже

Церемония открытия XXXIII летних Олимпийских игр состоится 26 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Салют над Триумфальной аркой в Париже.
Фото Global Look Press
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Основная информация об открытии Олимпиады в Париже.

Дата и время начала: церемония открытия XXXIII летних Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция) состоится в пятницу, 26 июля. Начало — в 20.30 по московскому времени.

Место проведения: впервые в истории Олимпиады церемония открытия состоится не на стадионе, а на фоне городских достопримечательностей — на парижской реке Сене. Делегации атлетов пересекут на лодках маршрут от Аустерлицкого моста до Йенского моста. Официальная и заключительная часть мероприятия состоится на площади Трокадеро.

Что будет на церемонии: ключевым событием станет парад атлетов, в котором будет задействовано 180 лодок. Каждая делегация будет передвигаться на отдельном судне, оборудованном телекамерами. Для зрителей в официальной части с торжественной речью выступит президент Франции Эммануэль Макрон. Также инсайдер радио RMC Тьерри Моро рассказал, что из мировых звезд выступят Селин Дион и Леди Гага. Накануне певицы репетировали дуэтом известную песню Эдит Пиаф La vie en rose («Жизнь в розовых очках»). Подробности самого шоу держатся в секрете. Известно, что будут задействованы более 3 тысяч артистов и 400 танцоров, которые представлять свои номера находясь на катерах, мостах и набережных. Есть информация, что аристов даже разместят на главных достопримечательностях Франции — зданиях Лувра и Нотр-Дама. Также ожидается световое шоу.

Где смотреть трансляцию в России: легально прямой эфир церемонии открытия Олимпиады в Париже будет доступен на сайте МОК (требуется регистрация, комментарии в трансляции — на английском языке).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию церемонии открытия летних Олимпийских игр-2024 в Париже.

Олимпиада
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