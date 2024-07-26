Открытие Олимпийских игр 2024 в Париже: будут ли российские спортсмены на церемонии

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 24 июля по 11 августа. Церемония открытия Олимпиады состоится в пятницу, 26 июля. Начало — в 20.30 по московскому времени.

Впервые в истории Олимпиады местом открытия станет не чаша стадиона, а город. Парад атлетов пройдет на реке Сене, финальная часть мероприятия с официальной частью — на площади Трокадеро.

На Играх в Париже выступят 15 спортсменов с паспортом РФ. Все они должны были согласиться на условия допуска и пройти несколько ступеней проверок по линии МОК и международной федерации по своему виду спорта.

Представители России и Белоруссии выступят на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе без государственных символов. По решению организаторов атлеты из РФ и Беларуси не будут принимать участие в церемонии открытия Игр.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию церемонии открытия летних Олимпийских игр-2024 в Париже.