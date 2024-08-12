Журова оценила идею избрания главы МОК представителями стран

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова оценила идею избрания президента МОК не членами организации, а представителями стран.

«Это потенциально интересная идея, многие страны могли бы иметь своих представителей, принимать судьбоносные решения. Для небольших государств такая история могла бы быть очень интересной, их голос имел бы вес. Но пока это почти нереализуемо, МОК не отдаст своих полномочий, не даст настолько кардинально менять хартию. Хотя мы видим, что стагнация очевидна», — цитирует Журову ТАСС.

Ранее президент МОК Томас Бах заявил, что не будет переизбираться на новый срок.