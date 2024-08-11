Действующая олимпийская чемпионка Френч снялась с финала пятиборья на Играх в Париже

Британская пятиборка Кейт Френч снялась с финала пятиборья на Олимпийских играх в Париже из-за болезни, сообщила олимпийская сборная Великобритании в своих соцсетях.

Френч завоевала золотую медаль на летней Олимпиаде 2020 года в Токио, став первой британской спортсменкой, одержавшей победу на Играх в этом виде программы после Стеф Кук.

Как отмечает источник, Френч тяжело далось решение о снятии с финальных соревнований. Она надеялась защитить свой олимпийский титул и в последний раз выступить на Олимпиаде.

33-летняя британка также является чемпионкой мира 2013 года и шестикратной чемпионкой Европы.