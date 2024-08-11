Венгерская спортсменка Гуляш с мировым рекордом победила в пятиборье на Олимпиаде-2024

Венгерская спортсменка Мишель Гуляш завоевала золото в современном пятиборье на Олимпийских играх-2024 в Париже. Она набрала 1461 очко, что является новым мировым рекордом. Серебряную медаль завоевала француженка Элоди Клувель (1452), бронзовую награду — Сон Сынмин (Корея). «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию заключительного соревновательного дня парижских Игр. Париж (Франция) Олимпийские игры Женщины Кросс — Финал 1. Микела Гуляш (Венгрия) — 1461 (WR) 2. Элоди Клувель (Франция) — 1452 3. Сон Сынмин (Корея) — 1441