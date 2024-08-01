Соревнования по современному пятиборью на Олимпиаде 2024 пройдут с 8 по 11 августа

Соревнования по современному пятиборью на летних Олимпийских играх 2024 пройдут с 8 по 11 августа 2024 года на спортивных объектах в Сен-Дени и Версале.

72 спортсмена (по 36 мужчин и женщин) разыграют два комплекта медалей.

Современное пятиборье на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже

8 августа, четверг

12:00. мужчины, индивидуальное первенство. Фехтование (классификация)

15:30. женщины, индивидуальное первенство. Фехтование (классификация)

9 августа, пятница

14:00. мужчины, индивидуальное первенство. 1/2 Финала A, Конкур

14:40. мужчины, индивидуальное перв-во 1/2 Финала A, Фехтование (бонус-раунд)

15:10. мужчины, индивидуальное перв-во 1/2 Финала A, Плавание 200 м

15:40. мужчины, индивидуальное перв-во 1/2 Финала A, Комбинация (стрельба + бег)

18:00. мужчины, индивидуальное перв-во 1/2 Финала B, Конкур

18:40. мужчины, индивидуальное перв-во 1/2 Финала B, Фехтование (бонус-раунд)

19:10. мужчины, индивидуальное перв-во 1/2 Финала B, Плавание 200 м

19:40. мужчины, индивидуальное перв-во 1/2 Финала B, Комбинация (стрельба + бег)

10 августа, суббота

10:30. женщины, индивидуальное первенство. 1/2 Финала A, Конкур

11:10. женщины, индивидуальное первенство. 1/2 Финала A, Фехтование (бонус-раунд)

11:40. женщины, индивидуальное первенство. 1/2 Финала A, Плавание 200 м

12:10. женщины, индивидуальное первенство. 1/2 Финала A, Комбинация (стрельба + бег)

14:30. женщины, индивидуальное первенство. 1/2 Финала B, Конкур

15:10. женщины, индивидуальное первенство. 1/2 Финала B, Фехтование (бонус-раунд)

15:40. женщины, индивидуальное первенство. 1/2 Финала B, Плавание 200 м

16:10. женщины, индивидуальное первенство. 1/2 Финала B, Комбинация (стрельба + бег)

18:30. мужчины, индивидуальное первенство. Финал, Конкур

19:10. мужчины, индивидуальное первенство. Финал, Фехтование (бонус-раунд)

19:40. мужчины, индивидуальное первенство. Финал, Плавание 200 м

20:10. мужчины, индивидуальное первенство. Финал, Комбинация (стрельба + бег)

11 августа, воскресенье

12:00. женщины, индивидуальное первенство. Финал, Конкур

12:40. женщины, индивидуальное первенство. Финал, Фехтование (бонус-раунд)

13:10. женщины, индивидуальное первенство. Финал, Плавание 200 м

13:40. женщины, индивидуальное первенство. Финал, Комбинация (стрельба + бег)

Полное расписание соревнований по современному пятиборью доступно в разделе на сайте «СЭ».