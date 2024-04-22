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Современное пятиборье

Париж-2024

Сегодня, 14:28

У российских пятиборцев при получении нейтрального статуса не спрашивают об отношении к СВО

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Международная федерация современного пятиборья допускает российских спортсменов к международным стартам без обязательства выразить отношение к специальной военной операции. Об этом «СЭ» заявила российская пятиборка, участница Олимпиады в Токио Ульяна Баташова.

25-летняя спортсменка единственной из россиян получила нейтральный статус и на прошедшей неделе выступила на этапе Кубка мира в Анкаре. Для отбора на Олимпиаду-2024 необходимо занять место в тройке на чемпионате мира или набрать необходимые очки в рейтинге. Баташова показал седьмой результат.

«Вопросов об отношении к СВО не было. Спрашивали только, имею ли отношение к вооруженным силам. Мой контракт закончился в декабре 2023 года. По истечении контракта меня уволили. Еще запрашивали соцсети.

Я просто написала запрос в международную федерацию, на что мне пришел пакет определенных документов. Но такие документы нужно заполнять не только мне, а всем участникам соревнований. У меня запросили конную лицензию, по сути подтверждение того, что я обладаю навыками езды на лошади, мою фехтовальную лицензию, сертификат ВАДА. И фотографии формы полностью, по новым правилам нашей федерации международной такое должны присылать все. Белорусская сборная полностью подалась, и всех одобрили», — рассказала Баташова.

Полностью интервью с Ульяной Баташовой о нейтральном статусе и патриотизме читайте скоро на сайте «СЭ».

Олимпиада
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Российским пятиборцам пока не дали нейтральный статус для отбора на Олимпиаду