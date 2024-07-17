Чемпионка мира отказалась от Олимпиады из-за скандального видео. На нем она била лошадь лопатой

Жестокое обращение с животным дорого стоило датской всаднице по выездке Карине Кассе Крют.

Скандалами в современном спорте, связанными с жестоким обращением с лошадьми, нынче уже не удивишь. Но в основном речь шла о современном пятиборье, которое после Олимпийских игр в Париже вообще останется без «конноспортивной составляющей». Но непосредственно в конном спорте отменить участие в соревнованиях лошадей, как вы понимаете, невозможно. А вот всадников — вполне. По крайней мере, опубликованное на днях видео стоило чемпионке мира по выездке Карине Кассе Крют участия в Играх-2024. В ролике, снятом еще в начале 2022-го, Крют била лошадь лопатой, что, конечно, сильно ударило и по ее репутации.

Пятиборцам пришлось отказаться от лошадей

Тема избиения лошади вышла на первый план во время Олимпийских игр в Токио, когда немецкая пятиборка Анника Шлой потеряла шансы на награды в конкуре из-за строптивости коня по кличке Saint Boy. Шлой расплакалась прямо находясь в седле, поскольку животное категорически отказывалось преодолевать препятствия. В ход пошли хлыст и шпоры, но безуспешно. После этого расстроенный тренер немецкой сборной Ким Райзнер на публике ударил коня кулаком, что вызвало большой общественный резонанс. Шлой и Райзнеру грозили судебным преследованием.

Но еще хуже пришлось пятиборью. На фоне разговоров о необходимости исключения этого вида из олимпийской программы в Международной федерации современного пятиборья (UIMP) решили вообще модернизировать его кардинально, убрав от греха подальше лошадей и заменив конкур на преодоление полосы препятствий. Так что на Играх в Париже пятиборцы на лошадях будут соревноваться на Олимпиаде в последний раз.

А что же конный спорт? Там также случаи жестокого обращения с животными отнюдь не редки. Причем в том числе и в России. В апреле 2024-го на два года была дисквалифицирована Федерацией конного спорта России всадница Ксения Костыгова, которая на соревнованиях по конкуру в Ярославе била хлыстом и руками своего коня, Лорда Кельвина, по морде, голове и шее, едва не выбив ему глаза.

В Европе, впрочем, лошадям спортсменов приходится не легче, особенно в Дании. Так, в конце прошлого года в конноспортивном мире произвел фурор документальный фильм датского телеканала TV2 «Операция Х: секреты конного миллиардера», где утверждается о жестоком обращении с животными в конюшне очень известного в мире конного спорта Андреаса Хельгстранда, который является также и известным спортсменом, бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в командных соревнованиях по выездке. Кстати, Хельгстранд, пусть и был исключен из сборной Дании, продолжает оставаться одной из самых влиятельных персон в конном спорте Дании.

Фото Global Look Press

Конкур и выездка под угрозой

По мнению многих, скандальный фильм стал серьезным ударом по выездке как по виду спорта. Да и вообще олимпийский конный спорт как таковой находится под угрозой. Ведь очевидно, что выездку или конкур за их долгую историю сложно представить без достаточно жесткой дрессировки лошадей. Только любовью и лаской здесь не обойдешься, а значит, будут, что называется, и перегибы. Как следствие, с учетом пристального внимания зоозащитников скандалов на эту тему будет все больше, как и негативных реакций в социальных сетях.

Случай с Крют в этом плане показателен. Один из сильнейших мастеров выездки на прошлой Олимпиаде в Токио стала седьмой в личном зачете и четвертой в командном, выиграла в составе команды по выездке золото чемпионата мира-2022 и бронзу чемпионата Европы-2023. На Олимпийские игры она должны была поехать, по идее, в качестве запасной, но как раз перед оглашением олимпийского состава внезапно и всплыло видео с избиением лошади на тренировке.

Лопата была, конечно, не с железным наконечником, а пластиковым, но все же лошадь от такой экзекуции явно была не в восторге. Федерация конного спорта Дании начала расследование, а сама Крют отказалась от участия в Играх и заявила TV2 следующее: «Видеоряд взят с тренировки в феврале 2022 года и показывает явную ошибку с моей стороны, о которой я очень глубоко сожалею, поскольку она, безусловно, не характеризует то, как я тренирую лошадей». Примечательно, что в прессе указывают на связь Крют и ее супруга с Хельгстрандом. Поэтому не исключено, что датский конный спорт все же ждут в будущем серьезные проверки и чистки.