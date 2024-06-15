Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Современное пятиборье

Париж-2024

Сегодня, 15:30

Российская бунтарка осталась без путевки в Париж. Баташову подвело выступление на чемпионате мира

Россиянка Баташова не смогла отобраться на Олимпиаду-2024 в пятиборье
Сергей Подушкин
Обозреватель
Пятиборка Ульяна Баташова
Ульяна Баташова пропустит Олимпиаду-2024.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен
Ульяна провалилась на ЧМ, не попав даже в финал.

Россиянка Ульяна Баташова, выступающая в нейтральном статусе, не смогла выйти в финал чемпионата мира по современному пятиборью в Чжэнчжоу (Китай) и лишилась шансов на олимпийскую лицензию на Игры в Париж. Таким образом, наших соотечественников в пятиборье на Играх-2024 мы не увидим, ведь остальные россияне в этом виде получать нейтральный статус и, как следствие, претендовать на участие в Олимпиаде не стали.

Последняя гастроль конного спорта

Напомним, что 29-летняя Баташова — личность в современном пятиборье достаточно известная. Она — шестикратная чемпионка России, в том числе двукратная в личном зачете. Также в ее активе серебряные медали чемпионата мира в команде и в эстафете, бронза чемпионата Европы в эстафете, а также пятое место на ЧМ-2018 в личной дисциплине. На Олимпийских играх в Токио в 2021 году Ульяна лидировала после трех видов (фехтования, плавания и верховой езды), стартовала первой в лазертаге (беге со стрельбой на огневых рубежах), но в итоге стала только девятой. В августе 2022 года она родила сына, но вернулась в пятиборье. И решила использовать свой, по ее словам, последний олимпийский шанс.

Ульяна Баташова. «Люблю свою страну так же, как Овечкин, выступающий за американский клуб». Российская спортсменка — о нейтральном статусе

«Не думаю, что многие знают про изменение правил пятиборья после Олимпийских игр в Токио, даже не правил, а дисциплины. У нас выкидывают конный спорт, вставляют совершенно другой, новый вид спорта (полосу препятствий. — Прим. «СЭ»). Я была одной из тех, кто стоял на защите конного спорта. Мы писали петиции, только из России я собрала около 600 подписей от спортсменов, тренеров, родителей. У нас ничего не получилось. Не только мы в России боролись, но и англичане, итальянцы, венгры особенно яростно восприняли реформы. Очень много людей их негативно восприняли. Получается, этот год — последний с конями, в Париже будут последние Олимпийские игры современного пятиборья такого, каким мы все его знаем, каким любим. Дальше будет совершенно другой вид спорта, и я не планирую им заниматься, это мой последний сезон в пятиборье», — рассказала она в конце апреля в интервью «СЭ».

Действительно, конный спорт из-за скандала на Играх в Токио (жестокое обращение с животными) вскоре перестанет быть частью пятиборья, что, конечно, ударит по многим атлетам и изменит расстановку сил. Так что мотивация Баташовой была понятна. Правда, как она заявила «СЭ», из-за нейтрального статуса ее убрали из сборной России.

Пятиборка Ульяна Баташова
Ульяна Баташова.
Фото Global Look Press

Фехтование подвело

Однако главный тренер сборной России Андрей Макушин сообщил ТАСС, что из сборной Ульяну никто не убирал, ее только сняли со ставки, которую передали молодой перспективной юниорке. Это решение наставник объяснил тем, что на последних российских стартах Баташова занимала только пятые места, к тому же последнее время проживает с мужем-тренером в Азербайджане и участия в работе сборной не принимает.

Как бы то ни было, Баташова решила сражаться за свою олимпийскую мечту. В начале апреля она получила нейтральный статус и почти сразу же отправилась на этап Кубка мира в Анкару, заняв там седьмое место и заработав 42 рейтинговых очка. Очевидно, что ей было вполне по силам пройти квалификационный отбор на Игры в Париж, куда допускаются 36 лучших пятиборок мира. Однако, поскольку она пропустила много квалификационных стартов, ей требовалось совершить подвиг — попасть в топ-3 на чемпионате мира в Китае (призеры турнира получали олимпийские путевки автоматом) или как минимум в пятерку, чтобы рассчитывать на квалификацию в Париж по рейтингу.

Михаил Дегтярев. «Бан наших спортсменов — это безобразие». Министр Дегтярев пообещал найти управу на МОК

Вот только у Ульяны в Чжэнчжоу, что называется, не пошло. В полуфинал, куда отбирались 36 из 72 участниц, она прошла уверенно, а вот от путевки в финал ее отделило всего одно очко (1070 баллов против 1071 у квалифицировавшейся в своем полуфинале девятой китаянки Чжан Минъюй) — во многом из-за неудачного фехтования, где она заняла 36-е место, хотя в остальных квалификационных дисциплинах — плавании и лазертаге — проявила себя очень здорово. Как бы то ни было, она осталась десятой в своем полуфинале, заняв итоговое 24-е место и заработав лишь еще 28 баллов. И с 70 очками стала только 53-й в олимпийском квалификационном рейтинге, что и лишило ее шансов на путевку в Париж.

2
Обсудить
Читайте также
МОК опубликовал имена 14 россиян, допущенных до Олимпиады в нейтральном статусе
Одноклубник Сона по «Тоттенхэму» оскорбил корейца на расистской почве
Президент Швейцарии назвала целью саммита подготовку площадки для переговоров с РФ
Самый молодой гол, первое удаление за дикий фол и заявка бундестим на победу на Евро-2024. Что случилось в матче Германия – Шотландия
В Москве на Троекуровском кладбище открыли памятник Валентину Юдашкину
В Красноярске семилетний ребенок умер на приеме у стоматолога
Популярное видео
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

«Люблю свою страну так же, как Овечкин, выступающий за американский клуб». Российская спортсменка — о нейтральном статусе