Российская бунтарка осталась без путевки в Париж. Баташову подвело выступление на чемпионате мира

Ульяна провалилась на ЧМ, не попав даже в финал.

Россиянка Ульяна Баташова, выступающая в нейтральном статусе, не смогла выйти в финал чемпионата мира по современному пятиборью в Чжэнчжоу (Китай) и лишилась шансов на олимпийскую лицензию на Игры в Париж. Таким образом, наших соотечественников в пятиборье на Играх-2024 мы не увидим, ведь остальные россияне в этом виде получать нейтральный статус и, как следствие, претендовать на участие в Олимпиаде не стали.

Последняя гастроль конного спорта

Напомним, что 29-летняя Баташова — личность в современном пятиборье достаточно известная. Она — шестикратная чемпионка России, в том числе двукратная в личном зачете. Также в ее активе серебряные медали чемпионата мира в команде и в эстафете, бронза чемпионата Европы в эстафете, а также пятое место на ЧМ-2018 в личной дисциплине. На Олимпийских играх в Токио в 2021 году Ульяна лидировала после трех видов (фехтования, плавания и верховой езды), стартовала первой в лазертаге (беге со стрельбой на огневых рубежах), но в итоге стала только девятой. В августе 2022 года она родила сына, но вернулась в пятиборье. И решила использовать свой, по ее словам, последний олимпийский шанс.

«Не думаю, что многие знают про изменение правил пятиборья после Олимпийских игр в Токио, даже не правил, а дисциплины. У нас выкидывают конный спорт, вставляют совершенно другой, новый вид спорта (полосу препятствий. — Прим. «СЭ»). Я была одной из тех, кто стоял на защите конного спорта. Мы писали петиции, только из России я собрала около 600 подписей от спортсменов, тренеров, родителей. У нас ничего не получилось. Не только мы в России боролись, но и англичане, итальянцы, венгры особенно яростно восприняли реформы. Очень много людей их негативно восприняли. Получается, этот год — последний с конями, в Париже будут последние Олимпийские игры современного пятиборья такого, каким мы все его знаем, каким любим. Дальше будет совершенно другой вид спорта, и я не планирую им заниматься, это мой последний сезон в пятиборье», — рассказала она в конце апреля в интервью «СЭ».

Действительно, конный спорт из-за скандала на Играх в Токио (жестокое обращение с животными) вскоре перестанет быть частью пятиборья, что, конечно, ударит по многим атлетам и изменит расстановку сил. Так что мотивация Баташовой была понятна. Правда, как она заявила «СЭ», из-за нейтрального статуса ее убрали из сборной России.

Ульяна Баташова. Фото Global Look Press

Фехтование подвело

Однако главный тренер сборной России Андрей Макушин сообщил ТАСС, что из сборной Ульяну никто не убирал, ее только сняли со ставки, которую передали молодой перспективной юниорке. Это решение наставник объяснил тем, что на последних российских стартах Баташова занимала только пятые места, к тому же последнее время проживает с мужем-тренером в Азербайджане и участия в работе сборной не принимает.

Как бы то ни было, Баташова решила сражаться за свою олимпийскую мечту. В начале апреля она получила нейтральный статус и почти сразу же отправилась на этап Кубка мира в Анкару, заняв там седьмое место и заработав 42 рейтинговых очка. Очевидно, что ей было вполне по силам пройти квалификационный отбор на Игры в Париж, куда допускаются 36 лучших пятиборок мира. Однако, поскольку она пропустила много квалификационных стартов, ей требовалось совершить подвиг — попасть в топ-3 на чемпионате мира в Китае (призеры турнира получали олимпийские путевки автоматом) или как минимум в пятерку, чтобы рассчитывать на квалификацию в Париж по рейтингу.

Вот только у Ульяны в Чжэнчжоу, что называется, не пошло. В полуфинал, куда отбирались 36 из 72 участниц, она прошла уверенно, а вот от путевки в финал ее отделило всего одно очко (1070 баллов против 1071 у квалифицировавшейся в своем полуфинале девятой китаянки Чжан Минъюй) — во многом из-за неудачного фехтования, где она заняла 36-е место, хотя в остальных квалификационных дисциплинах — плавании и лазертаге — проявила себя очень здорово. Как бы то ни было, она осталась десятой в своем полуфинале, заняв итоговое 24-е место и заработав лишь еще 28 баллов. И с 70 очками стала только 53-й в олимпийском квалификационном рейтинге, что и лишило ее шансов на путевку в Париж.