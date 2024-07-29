Разочарование Мирры и преследование журналистов. Обзор событий на Олимпиаде в Париже

В воскресенье, 28 июля, в топе были не только новости о спортивных победах, но и многочисленные скандалы.

По итогам двух медальных дней в Париже на первое место медального зачета благодаря победам в скейтбординге и фехтовании неожиданно вышла сборная Японии. Впрочем, фавориты из США наверняка не долго останутся третьими после начала розыгрыша наград в спортивной гимнастике. Российские нейтралы участия в медальных событиях в воскресенье не принимали, ограничившись матчами в теннисе, которые прошли с переменным успехом. Зато отличился оргкомитет Игр-2024, лишив аккредитации четырех наших журналистов. Наиболее важные публикации «СЭ» о минувших сутках на Олимпиаде — в ежеутреннем обзоре.

1. Мирра и другие потери в теннисе

За воскресенье присутствие россиян в теннисных сетках существенно ослабло. В мужских парах медалей теперь точно не будет (вылетел дуэт Даниил Медведев/Роман Сафиуллин), выбыли две девушки из трех (Екатерина Александрова и Мирра Андреева) плюс один мужчина-одиночник (Павел Котов). Вряд ли это тот старт, на который мы рассчитывали в виде спорта, где допустили больше всего наших. Особенно обидно за Мирру, на которую после полуфинала «Ролан Гаррос» возлагались большие надежды. Исправить ситуацию юная теннисистка должна попытаться в паре и миксте.

После поражения от польки Магды Линетт Мирра плакала на пресс-конференции, но слезами горю не поможешь. Очевидно, что первый титул WTA, завоеванный накануне, лишил Андрееву олимпийского шанса в одиночке.

Главная наша надежда в женском одиночном разряде теперь Диана Шнайдер, которая проводит великолепное лето на фоне кризиса у многих наших прежних лидеров и олимпийских отказников.

Тем временем многие теннисисты жалуются на условия проведения олимпийского турнира, который пока совсем не похож на праздник.

Расписание матчей российских теннисистов на 29 июля:

13.00 Диана Шнайдер — Сьюй Ван (Китай).

13.00 Екатерина Александрова/Елена Веснина — Каролина Мухова/Линда Носкова (Чехия).

15.00 Роман Сафиуллин — Томас Этчеверри (Аргентина).

21.00 Даниил Медведев/Мирра Андреева — Андреа Вавассори/Сара Эррани (Италия).

2. Споры вокруг церемонии открытия не утихают

Спорное шоу, показанное во время открытия Олимпиады в Париже, рассорило и без того разделенный мир. В некоторых странах (например, в Китае) видеоверсия представления в акватории Сены была показана только после тщательной цензуры. Многие известные политики и государственные деятели, а также духовные лидеры дали жесткие негативные комментарии. Если бы скандал касался ислама, а не христианства, то в отдельных мировых столицах наверняка уже полыхали бы французские посольства. А так дело пока ограничивается яростными дебатами о толерантности и инклюзивности.

Обсуждая церемонию, вице-чемпион мира по шахматам Сергей Карякин в колонке для «СЭ» призвал поскорее покончить с мракобесием и вернуть спорту красоту и грацию.

Чемпион UFC Ислам Махачев в интервью «СЭ» заявил, что происшедшее в Париже — это неуважение ко всем религиям, ко всем человеческим ценностям.

Художественный руководитель церемонии открытия Олимпиады Тома Жолли неожиданно заявил, что «Тайная вечеря» не имеет отношения к его творческой задумке.

Тем не менее от поддержки Игр-2024 из-за пародии на «Тайную вечерю» отказался один из спонсоров.

3. Атака на свободу слова

Польскому комментатору Пшемыславу Бабьяжу дорого обошлась критика церемонии открытия Игр-2024 в прямом эфире. Его обвинили в недостаточной толерантности и несоответствии олимпийским идеям, отстранив от работы на Олимпиаде. Также стало известно, что МОК без объяснения причин лишил аккредитации журналистов российского информагентства ТАСС, которые ранее получили допуск и успели отработать несколько дней в Париже.

«Оргкомитет Олимпийских игр в Париже при лишении аккредитаций журналистов ТАСС сослался на некое решение французских властей», — говорится в заявлении агентства по поводу еще одного вопиющего случая ущемления прав российских медиа на ОИ-2024.

Логику действий МОК в интервью «СЭ» объяснила Ольга Лаева — россиянка, которая прошла несколько Олимпиад в роли работника оргкомитета.

4. Первый матч Дрим-тим-2024

Мужская сборная США по баскетболу нынешнего образца, возможно, сильнейшая за всю историю. И вероятность, что Леброн, Карри, Дюрант и компания не выиграют золото в Париже, минимальна. Верность данного тезиса Дрим-тим-2024 доказала, непринужденно разобравшись в стартовом матче Олимпиады с мощной сборной Сербии во главе с Николой Йокичем.

Также в мужском баскетбольном турнире обратила на себя внимание героическая победа сборной Южного Судана — самой удивительной команды в Париже-2024.

5. Байлз с перемотанной ногой

Одна из главных звезд Олимпиады — американская гимнастка Симона Байлз — в первый день женского турнира собрала толпы на трибунах и заставила публику понервничать. В спортивном плане дебют вышел безупречным — победа в квалификации личного многоборья и место для сборной США в финале командных соревнований. При этом четырехкратная олимпийская чемпионка несколько раз общалась с врачами и вернулась на помост с перебинтованной ногой. С учетом проблем в Токио, где на лидера американской сборной накатали психические проблемы, за перспективы дальнейших выступлений Байлз в Париже несколько тревожно.

6. Франция лишила Фиджи единственного шанса на золото в регби-7

Известный игрок из «большого регби» Антуан Дюпон привел сборную Франции к золотым медалям домашних Игр. В эмоциональном финале французы вырвали победу у команды Фиджи, которая удерживала первенство в турнирах по «семерке» на протяжении двух предыдущих олимпийских турниров. Опыт Дюпона, возможно, откроет дорогу на Олимпиаду другим звездам регби-15 и регбилиг.

7. 14-летняя чемпионка в скейтбординге

Весь пьедестал в женском скейтбординге в дисциплине «стрит» (на площадке с препятствиями, имитирующими городскую среду) заняли несовершеннолетние спортсменки. Золото выиграла 14-летняя японка Коко Есидзава, серебро — ее 15-летняя соотечественница Лиз Акама, бронзу — 16-летняя представительница Бразилии Раисса Леал. Три года назад в Токио в женском «стрите» победила 13-летняя японка Момиджи Нишия, второе место взяла все та же бразильянка Райсса Леал (тогда ей было 13), а замкнула тройку призерок 16-летняя «старушка» Фуна Накаяма (Япония). Скейтбординг не имеет возрастных ограничений и сейчас является самым юным олимпийским видом спорта, если принимать во внимание возраст призеров Игр.

8. Маршан побил рекорд Фелпса

22-летний француз Леон Маршан побил на дистанции 400 м комплексным плаванием олимпийский рекорд, принадлежавший великому американцу Майклу Фелпсу. Новая суперзвезда показал в финале результат 4.02,95, улучшив прежнее достижение на 89 сотых секунды. Леон два года живет в США, где буквально на глазах превратился в нового Фелпса. Он не оставляет никому шанса на 200 и 400 метров комплексом. Кроме того, он очень хорош в баттерфляе и прицелился к брассу. Так что планы и на Париж-2024 у Маршана серьезные.

А вот звезда американки Кэти Ледеки, похоже, постепенно закатывается. По крайней мере, на старте Олимпиады она не порадовала.

Неизвестный мужчина в пестрых плавках (видимо, работник бассейна «Ла Дефанс Арене») стал героем публики, когда перед стартом героически удалил с плавательной дорожки посторонний предмет — шапочку, потерянную одной из участниц соревнований.

9. Сборная Грузии по фехтованию подает протест

Грузинский саблист Сандро Базадзе после поражения в 1/8 финала личного турнира в Париже от египтянина Мохамеда Амера со счетом 14:15 заявил, что стал жертвой преднамеренной ошибки судьи. «Справедливость, где же справедливость? Я не знаю, но я точно не оставлю это просто так. Клянусь своими сыновьями, я что-то придумаю», — пообещал спортсмен. Федерация фехтования Грузии направила жалобу в Международную федерацию фехтования на судейство в поединке Базадзе. Впрочем, шансов на то, что результат будет пересмотрен, никаких.

10. В Сене опять фекалии

Оргкомитет Олимпийских игр и Международная федерация триатлона совместно с местными властями приняли решение отменить тренировочную сессию в Сене, намеченную на воскресенье. После серии сильных дождей река вновь загрязнена городскими стоками, и уровень содержания в воде кишечной палочки и энтерококка опасен для здоровья спортсменов. Есть вероятность отмены плавательного этапа в триатлоне и переноса соревнований в открытой воде в другую локацию. Старты триатлонистов в Сене должны пройти 30-31 июля и 5 августа, марафонские заплывы на открытой воде намечены на 8-9 августа.